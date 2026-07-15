Телеком-оператор упрощает пермскому бизнесу доступ к частным сетям

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон расширяет портфель частных сетей и первым на рынке запускает облегченную версию Private LTE. Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищённую мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами.

В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов — например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удалённых производственных территорий.

Такая архитектура будет востребована на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны.

Облегчённая версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком оборудования МегаФона — результаты подтвердили её соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с.

- Запуск pLTE Lite — логичное развитие нашей экспертизы в сегменте частных сетей. Мы видим растущий запрос рынка на простые, быстрые и экономически обоснованные решения для цифровизации процессов. Наш подход позволяет компаниям начать трансформацию с минимальными инфраструктурными затратами — такое решение на 70-80% снижает капитальные затраты и до 50% операционные, - отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов Александр Яресько.

Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 erid 2W5zFGutred