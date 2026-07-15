Лукойл-Пермь признана организацией высокой социальной эффективности

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

По итогам 2025 года нефтяники ЛУКОЙЛа в Пермском регионе стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показало лучшие результаты в организации работы по охране труда, сокращении производственного травматизма и профзаболеваемости, развитии соцпартнерства.

Также лучшими признаны условия для семейных работников и меры поддержки многодетных родителей. Нефтедобытчики стали призерами в номинациях «За развитие кадрового потенциала» и «За формирование здорового образа жизни».

Конкурс, который проводится в Пермском крае уже 25 лет, объединяет организации всех видов экономической деятельн ости.

Основной задачей конкурса является выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие более 100 предприятий.