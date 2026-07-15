МТС накрыла гигабитной волной ещё 5 500 пермских семей

Фото: Дмитрий БРУШКО. Перейти в Фотобанк КП

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с получили более 5 500 семей в 36 многоквартирных домах краевой столицы. Новые адреса с гигабитной сетью МТС появились на улицах Чернышевского, Революции, Металлистов, Лифанова, Культуры, Камская, Водопроводная, Белозёрская, Веры Засулич, Карпинского, Оханская, Байкальская, Солдатова, Строителей, Капитана Гастелло, Семченко, Архитектора Свиязева и Комбайнёров.

Скорость 1 Гбит/с позволяет одновременно использовать несколько устройств для просмотра видео в формате 4K, загружать большие файлы и проводить видеоконференции без потери качества соединения.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом ещё 4000 пермских семей.