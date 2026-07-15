Новые горизонты для туризма: в Прикамье начали выдавать льготные займы на глэмпинги

База отдыха "Русь" (фото предоставлено Микрофинансовой компанией Пермского края)

В Прикамье для бизнеса из сфер туризма и гостеприимства открылись новые возможности. Микрофинансовая компания Пермского края с июня 2026 года расширила целевое назначение займа «Инвестиционный». Теперь предприниматели могут использовать льготные средства не только на оборудование, но и для приобретения модульных домов для глэмпингов — популярный сегодня формат загородного отдыха.

Условия остались прежними: ставка — 5% годовых, сумма — от 5 до 15 миллионов рублей, срок — до пяти лет. При этом есть досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Идея расширения программы не случайна. Внутренний туризм в регионе набирает обороты: в прошлом году край посетили более полутора миллионов человек. Глэмпинги — это быстрый и востребованный способ создания новых объектов размещения без возведения капитальных построек. Предприниматели уже активно интересуются новым направлением.

База отдыха "Русь" (фото предоставлено Микрофинансовой компанией Пермского края)

Одним из первых получателей займа стала база отдыха «Русь» в Чайковском. Комплексу почти 30 лет: десять гектаров соснового леса на берегу Камы с песчаным пляжем, собственной акваторией, причалом, прокатом сапов и катамаранов. Есть мини-зоопарк, спортивные и детские площадки. Для гостей — номера, отдельные коттеджи, летние домики и мансарды с видом на воду.

В 2025 году здесь запустили большой проект по созданию модульных объектов размещения. До 2027 года планируется построить две модульные гостиницы на 8 номеров и 24 отдельных дома на 44 места. Общий бюджет — 171,7 млн рублей.

База отдыха "Русь" (фото предоставлено Микрофинансовой компанией Пермского края)

Как отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова, заём «Инвестиционный» остаётся одним из ключевых инструментов для долгосрочного развития бизнеса. Расширение его применения позволяет туристическим проектам развивать инфраструктуру и строить современные глэмпинги на льготных условиях.

Помимо туризма и гостиничного бизнеса, заём доступен для обрабатывающих производств, сельхозпредприятий и малых технологических компаний на покупку оборудования. С сентября 2023 года по программе заключено 24 договора на общую сумму 240,6 млн рублей. Финансирование ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить подробную консультацию и подать заявку можно по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68 (3 этаж), по телефону 8-800-300-80-90 или на сайте mfk59.ru. Более детальные условия, включая требования к заёмщикам и виды обеспечения, размещены в Правилах предоставления займов на официальном сайте компании.

База отдыха "Русь" (фото предоставлено Микрофинансовой компанией Пермского края)

Указаны условия для займа «Инвестиционный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления займов (далее – Правила), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края: в сфере обрабатывающего производства (Раздел С ОКВЭД); в сфере гостиничного бизнеса (класс 55 ОКВЭД (за исключением кодов 55.9 и 55.90)); в сфере туризма (класс 79 ОКВЭД); в сфере сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД); СМСП, состоящий в реестре малых технологических компаний; СМСП, владеющий на праве собственности или праве аренды (сроком более одного календарного года) объектами капитального строительства, расположенными в границах гостевого маршрута в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми от 15 декабря 2020 г. № 277 или Правилами благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134. Размер займа: для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер – 15 000 000 рублей; при наличии обеспечения в виде поручительства физического или юридического лица (при расчете платежеспособности поручителя) или поручительства не менее 2 физических или юридических лиц (без расчета платежеспособности поручителей) минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер займа – 1 500 000 рублей; для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества - минимальная сумма займа – 5 000 001 рубль; максимальный размер займа – 15 000 000 рублей. Процентная ставка - 5% годовых; максимальный срок - 60 месяцев. Срок деятельности заявителя: от 12 месяцев для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; от 6 месяцев для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Направление расходования: приобретение оборудования – для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; приобретение жилых модулей для глэмпинга в целях размещения их на территории Пермского края – для СМСП, указанных в абз. 3,4 пункта 1.3.8 Правил; капитальный ремонт внешнего облика (вида) фасада объекта капитального строительства – для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Виды обеспечения: залог недвижимого имущества; поручительство физических или юридических лиц. Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев; форма займа – заём, способ погашения займа - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 15.07.2026 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы при заказе и получении выписки ЕГРН; расходы при электронной регистрации залога; расходы при выпуске электронной цифровой подписи; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств.

Правила предоставления займов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 № 17 (в редакции протоколов заседания Совета директоров от 30.01.2026 № 4, от 29.05.2026 № 9, от 11.06.2026 № 10) и размещены на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. № 4110559000364.

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