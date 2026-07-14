Русло Чусовой перекрыли на четыре месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С понедельника, 13 июля, по 30 ноября восточнее города Чусовой, точные координаты 58.260947, 57.905070, на одноименной реке будут проводиться технические работы на газопроводе - разработка подводной траншеи.

В связи краевая дирекция особо охраняемых природных территорий просит отказаться пользоваться данным участком для передвижений, чтобы избежать несчастных случаев на воде.

Кроме этого, на реке на участке от урочища Журавлик до села Кын включительно половодье - уровень воды критически высок, по руслу массово плывут деревья, коряги и бытовой мусор, создавая заторы и ловушки, трудности при причаливании. В связи с этим сложность сплава резко возросла, имеется риск для жизни.

- Просим вас ответственно подойти к планированию отдыха, соблюдать технику безопасности и воздержаться от выхода на реки с детьми. Берегите себя и своих близких! - предупреждают в дирекциМ особо охраняемых природных территорий Прикамья.

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