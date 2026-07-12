В Прикамье взлетел спрос на препараты для потенции

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье зафиксировали значительный рост продаж препаратов для лечения нарушений потенции. Это следует из данных, которые компания DSM Group предоставила по запросу v-kurse.ru. С начала 2026 года было продано 152,4 тысячи упаковок. Это на 84 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении сумма проданных лекарств составила 100,6 млн рублей (рост на 81,4 процента).

Аналитики также отметили, что за первые пять месяцев 2026 года прикамцы на 15 процентов чаще стали покупать средства барьерной контрацепции. Количество проданных упаковок презервативов составило 124,6 тысяч. Прирост в денежном выражении сложился на уровне почти 52 млн рублей. Это на 22 процента больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

На фоне роста продаж препаратов для лечения нарушений потенции и презервативов, в Прикамье за год снизились покупки гормональных контрацептивов. Количество проданных упаковок таких препаратов с начала 2026 года составило 122,6 тысяч. Это на 15 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении сумма продаж сложилась на уровне 183,3 млн рублей (снижение на 12 процентов).

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