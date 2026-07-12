В Оханске за 12 часов выпало почти две трети месячной нормы осадков

Доктор географических наук ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале Опасные природные явления подвел итоги мощных ливней, которые обрушилиь на Пермский край еще в пятницу.

- Новые сильные ливни отмечены ночью - в Оханске выпало 51 мм за 12 ч (почти две трети месячной нормы), в Лысьве уже утром - 25 мм. В понедельник и во вторник сильные дожди пройдут в центральной и южной частях края, - говорит народный синоптик.

Мы уже рассказывали, что сильнее всего от мощных ливней пострадали город Кизел и село Кын. В последнем разрушено три моста, повреждено около 10 домов и столько же придомовых территорий затоплено.

Последствия разбушевавшейся стихии устраняют порядка ста сотрудников оперативных служб. Подробнее о последствиях непогоды в Кыну и то, как село выглядит сейчас, читайте и смотрите здесь.

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