Фото: скриншот видео группы Мой город КИЗЕЛ

В Пермском крае отменили электрички до Кизела. В группе "Пермская электричка" объяснили такое решение техническими причинами.

- Внимание ! По техническим причинам эл/п 6266/6265 Кизел - Пермь 2 в сутки 12.07.2026 будет следовать маршрутом Углеуральская - Пермь 2. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

Как рассказали "КП-Пермь" жители Кизела, сообщение прервано из-за сильных ливней, которые размыли ж/д пути.

Кроме ж/д путей в одном из поселков Кизела разрушилась дорога. Подробнее об этом, а также и катастрофических разрушениях в селе Кын, читайте в нашем ранее опублкиованном материале.

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