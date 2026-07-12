МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей Пермского края

Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В главном управлении краевого МЧС выступили с экстренным заявлением, где предупредили жителей Пермского края о сильных дождях днем 12 июля.

- Ожидается очень сильный дождь, сильный ливень на территории 37 муниципальных образований Пермского края. В связи с прохождением опасных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, - предупреждают в министерстве.

Спасатели рекомендуют:

1. Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;

2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

3. Водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

4. В период сильных ливней и очень сильных дождей воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.

Напомним, с пятницы Пермский край заливает сильными дождями, сильнее всего досталось северу и востоку региона. Репортаж с одного из затопленных поселков смотрите здесь.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники