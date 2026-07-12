В Перми на АЗС сети Нефтехимпром закончился бензин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заправках Неветхимпрома закончился бензин, остался только дизель. Об этом говорится в соцсетях компании.

При этом ряд АЗС вернулся к круглосуточному режиму работы. Лимит на дизель - 200 литров. В компании обещали сообщить, когда на заправках вновь появится бензин.

Ситуация с обеспечением региона бензином находится на контроле краевых властей. Уже утром 12 июля в Перми практически не было пробок на заправках.

«За последнюю неделю в регионе фиксировался рост объема поставок топлива по компании «ЛУКОЙЛ». Сейчас можно говорить о том, что идут не только поставки, но и формируется запас топлива. Это необходимо для сбалансированности рынка нефтепродуктов и равномерного распределения топлива по АЗС», – отметило тенденцию на стабилизацию ситуации с топливом Пермское УФАС.

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