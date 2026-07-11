Жителя Прикамья наказали за повреждение платежным терминалом глаза продавца

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Березниковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в применении насилия к сотруднице магазина.

Житель Березников устроил дебош 17 января этого года. Мужчина пришел в магазин за бутылкой воды, но ему не хватило денег. Продавец справедливо отказала отдать товар бесплатно. Разозлившийся покупатель бросил в продавца платежный терминал, нанеся сотруднице магазина телесные повреждения – ушибленную рану с кровоподтеком на лице и ушиб правого глазного яблока.

Органы предварительного квалифицировали действия дебошира как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу об отсутствии у подсудимого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и отсутствии у потерпевшей неизгладимых и обезображивающих ее внешность повреждений.

Суд переквалифицировал действия мужчина на умышленное причинение легкого вреда потерпевшей. Его действия вызвавали кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений.

Зв совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба суда.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru