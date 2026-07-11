Пермскую «Парму» пополнил атакующий защитник с опытом игры в NBA

Фото: БК «БЕТСИТИ Парма» | vk.com/parmabasket

Через несколько дней после официального ухода из «Пармы» Брендана Адамса его позицию занял новый игрок. Контракт с клубом по опции «1+1» подписал 30-летний атакующий защитник Джеремайя Мартин.

Легионер из США провел NCAA четыре сезона и попал в топ-10 самых результативных игроков за всю историю «Мемфис Тайгерс». Затем новобранец «Пармы» выступал в НБА за команды «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс».

Джеремайя Мартин имеет опыт игры в чемпионатах Германии за «Гёттинген» и Польши за «Шленск». В составе польской команды он завоевал «серебро» национального чемпионата и его лучшим снайпером.

Разыгрывающий дебютировал в Единой Лиге ВТБ в сезоне 2023-2024 за красноярский «Енисей». Чрез год присоединился к «Уралмашу». Продолжил карьеру в России Джеремайя Мартин за «Локомотиве-Кубань».

В составе клуба из Краснодара он стал «бронзовым» призером Единой Лиги ВТБ прошедшего сезона. В среднем за матч он набирал 13,1 очка и делал 3,6 точных передачи.

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