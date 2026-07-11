«Звезде-2005» ливень в Перми не помешал победить «Краснодар»

Фото: ЖФК "Звезда-2005" | vk.com/zvezda_2005

«Звезда-2005» прервала серию неудач в чемпионате России по футболу среди женских команд Суперлиги. Пермские футболиттки в 13-м туре принимали соперниц из «Краснодара».

Матч завершился победой «Звезды-2005» со счетом 2:1. Все мячи были забиты во втором тайме во время начавшегося ливня. В составе победительниц мячи забили Шахова и Тренькина. Гостьи ответили точным выпадом Воротынцевой.

«Звезда-2005» поднялась на шестое место в турнирной таблице. Остальные матчи тура состоятся 12 июля.

Следующую встречу команда вновь проведет в Перми. На этот раз стадион «Звезда» увидит игру лидера чемпионской гонки – «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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