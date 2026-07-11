В Прикамье вода разделила село Кын на четыре части

Фото: Фото: Глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков | Страница ВКонтакте

Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков находится в пострадавшем от паводка поселке Кын. Он сообщил развертывании двух пунктов временного размещения в зданиях поселковых школ на улицах Мира, 40 и Железнодорожной, 49.

Для пострадавших от паводка жителей в пунктах организовали горячее питание и спальные места. Часть жителей эвакуирована, часть остается в своих домах, не находящихся в зоне подтопления.

Ситуация в пострадавшем от паводка селе Кын. Видео: Глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков Читайте

Глава округа напомнил, что и-за дождевого паводка повреждено три моста и дорога на въезде в село. Кын оказался разделенным на четыре части. Сообщение между ними осуществляется на лодках по реке Чусовой. В каждой части есть бутилированная вода и продукты питания.

В селе продолжаются работы по отсыпке восстановления дорожного сообщения по суше. На место прибыли три погрузчика, пять самосвалов, два бортовых автомобиля и экскаватор.

«В зону подтопления попал ряд энергообъектов. В большей части села электричество уже восстановлено. Восстанавливаем сотовую связь», – пояснил глава округа.

Движение по суше к селу Кын заблокировано. В течение суток-двое сухопутное сообщение будет восстановлено через реку Сухую.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru