Устранение последствий паводка в селе Кын контролирует прокуратура Прикамья

Фото: Прокуратура Пермского края

В селе Кын в Лысьвенского округа из за сильных дождей поднялся уровень воды в реке. Неблагоприятные погодные условия стали причиной подтопления нескольких домовладений. Есть повреждения объектов дорожной инфраструктуры.

Работу экстренных и оперативных служб координирует Лысьвенский городской прокурор Дмитрий Прокопенко. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, организацию пунктов временного размещения.

Краевая прокуратура обеспечит соблюдение прав жителей села, пострадавших в результате подтопления территории.

Ранее стало известно о прошедших мощных ливнях в селе Кын. Небольшие улочки превратились в бурные реки. Вода за считанные часы подняла реки, которыми окружен населенный пункт.

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