Березниковский содовый завод подтвердил высокий уровень экспертизы лаборатории ОТК и расширил возможности контроля

Расширение области аккредитации связано с новыми требованиями законодательства: теперь лаборатории обязаны использовать только методики из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

«Это самое масштабное расширение за всю историю нашего подразделения. Оно затрагивает и производственный, и экологический контроль. Новое законодательство требует от нас работать по обновлённым нормам, и проверка показала: мы к этому готовы», – отметила и. о. начальника отдела технического контроля АО «БСЗ» Елена Шаргородская.

С начала года команда лаборатории собрала, проверила и систематизировала около трёх тысяч документов. Большую их часть специалисты подготовили в электронном виде: процедура проходила дистанционно. Эксперты исследовали все ключевые направления работы лаборатории: контроль готовой продукции, замеры вредных факторов в воздухе рабочей зоны, оценку параметров микроклимата и экологический контроль.