В Пермский край приглашают всех желающих отметить свое 59-летие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России набирает популярность новый гостевого туризма. Всем желающим предлагают отметить день рождения в регионе, номер которого совпадает с возрастом именинника. В Пермском крае ждут тех, кому исполнилось или исполнится 59 лет.

Флешмоб активно развивается в социальных сетях и тревел-чатах. В качестве правила используется сопоставление возраста человека и числового автомобильного кода региона России, который закреплен в системе регистрационных знаков.

«Путешествие по номеру региона – это способ взглянуть на собственный день рождения иначе, повод исследовать страну. Куда бы вы ни попали по этому правилу – история получится своя, неповторимая. И точно не скучная», – отметили «КП-Пермь» в краевом Минтуризма.

Пермский край с кодом региона «59» готов принимать путешественников «серебряного возраста». Эта часть путешественников предпочитает культурно-досуговый туризм и выбирает здоровый образ жизни.

Эксперты по потребительским трендам называют новый вид путешествий «географическим квестом» и относят его к более широкой тенденции. Жители России до 76% поездок планируют вокруг значимых событий. Игровой элемент с кодом региона превращает поездку в уникальную личную историю.

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