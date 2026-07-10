В Перми резко выросло количество эвакуированных на штрафстоянки автомобилей

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Чаще всего машины увозят с трех улиц центральной части города

Краевой Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) привел данные о количестве эвакуированных на штрафные стоянки автомобилей в Перми. Эвакуацию проводят сотрудники ведомства совместно с ГИБДД.

В период с января по июню с улиц города за различные нарушения эвакуировали более 7,7 тыс. автомобилей, что на 51,6% больше аналогичного периода 2025 года.

Чаще всего машины увозят из центра города, включая улицы Сибирскую, Пермскую и Екатерининскую. Наиболее распространенными нарушениями являются: парковка в зоне действия знаков, запрещающих стоянку или остановку транспортных средств; правила остановки или стоянки; управление автомобилем без прав или в нетрезвом виде.

В декабое 2025 года на территории Перми открыли новую штрафную стоянку для задержанного автотранспорта. Штрафстоянка на ул. Трамвайной, 6 рассчитана для одновременного размещения 334 автомобилей.

Функция эвакуации транспортных средств в связи с административными правонарушениями на территории Перми возложена на ЦБДД с февраля прошлого года, напомнило «В курсе.ру». Ранее этим занималось АО «Интранс ПК» (ПКГУП «Автовокзал»). Основанием для эвакуации является соответствующее постановление, вынесенное сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее стало известно об итогах работы платных парковок в Перми за пять первых месяцев 2026 года.

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