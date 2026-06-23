В Прикамье рассказали о получивших краевую поддержку проектах из сферы туризма

Фото: Администрация Соликамского муниципального округа

В министерстве по туризму Пермского края подвели итоги конкурсного отбора среди муниципальных образований на предоставление и расходование субсидий. Поддержку из краевого бюджета на развитие туристской инфраструктуры в 2026 году получат шесть муниципальных образований.

В селе Кын Лысьвенского округа на средства субсидии обустроят зоны отдыха возле ключевых туристических объектов. В их число вошли памятник «Начало Пермского края», памятник сплаву железных караванов и макет водяного колеса.

На выделенные средства также оборудуют информационные стенды, проведут реставрационные работы по ремонту арт объекта «КЫН», который является значимой доминантой села и точкой притяжения для туристов. На горе Плакун обновят смотровую площадку с панорамным видом на реку Чусовую, Свято-Троицкий храм и комплекс Кыновского завода.

В Соликамске продолжается масштабное преображение города в преддверии 600-летия. Краевую поддержку направят на установку художественной подсветки двух объектов культурного наследия – общественный банк Черкасова с туристско-информационным центром, музейное здание бывшего уездного казначейства. В зоне отдыха от Соборной Колокольни вдоль Соляной версты до Людмилинской скважины установят урны и скамейки, а также «соленосики» – малые арт-объекты, рассказывающие об истории города.

В Кудымкаре на средства региональных субсидии установят 22 новых арт-объектов на «Поляне Чудей». Другую часть направят на обустройство зоны отдыха «Промысловый календарь коми-пермяков». Она включит скамейки, фонари и урны, пандус для туристов с ОВЗ. В центре площадки появится «Промысловый календарь коми-пермяков», который познакомит с традициями и бытом народа и популяризующий коми-пермяцкую культуру.

Выделенные средства поддержки позволят создать в Кунгуре арт-объект в виде развернутой киноленты у здания бывшего кинотеатра «Мечта». Он разместит информацию об известных фильмах, съемки которых велись на территории города. Скульптурная композиция включит камеру, рупор и кресло, в котором каждый желающий сможет почувствовать себя режиссером.

«Появление новых элементов городской среды будет способствовать развитию туристических маршрутов, увеличению турпотока и формированию локального патриотизма», – отметили в краевом ведомстве.

В городском парке культуры Березников появятся парковые качели, в Краснокамске – художественная подсветка нового здания Музея истории города на ул. Свердлова, 12.

Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры в муниципалитетах реализуются по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Общая стоимость шести проектов составит более 32 млн руб. По данным Минтуризма Прикамья, с 2021 года объем туристических услуг в регионе вырос более чем в пять раз и составил около 20 млрд руб.

«Туризм стал значимой частью экономики региона, наша задача – не просто наращивать количество туристов. Необходимо, чтобы гости как можно дольше путешествовали по краю. Это даст дополнительные инвестиции в отрасль и рост поступлений в консолидированный бюджет», – подчеркнул в своем ежегодном послании глава региона Дмитрий Махонин.

Туристический поток в Пермский край показывает ежегодный рост. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%. Интерес к региону определяется не только существующими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения для гостей. В 2025-2026 годах ими стали новый Пермский зоопарк и Пермская художественная галерея, которую федеральные туроператоры уже включили в свои туристические маршруты.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники