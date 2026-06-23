ГОСА российского банка впервые пройдёт в один день с мероприятием Клуба акционеров

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Годовое заседание Общего собрания акционеров Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня 2026 года в дистанционном формате. На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов – 850,2 млрд рублей, утвердить годовой отчет банка, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка, а также принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В рамках ГОСА состоится интервью Германа Грефа Элине Тихоновой и Марианне Максимовской, в ходе которого он в прямом эфире ответит на вопросы акционеров.

По завершению ГОСА начнется специальная встреча Клуба акционеров сбера онлайн. Эксперты рынка совместно с приглашенными на встречу Клуба руководителями банка обсудят в прямом эфире будущее инвестиций, а также новые возможности для участников Клуба.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский расскажет о будущем СберИнвестиций.

Приглашенный на заседание Клуба Президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор бестселлера «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Чэнь Цюфань выступит с докладом на тему «От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет», добавив в обсуждение глубокую футуристическую экспертизу, соединив обсуждение инженерных проблем с вопросами этики, культуры и влияния технологий на жизнь человека.

В ходе заседания пройдет пленарная дискуссия о роли частного инвестора в России с участием авторитетных экспертов: декана, профессора экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Аузана, председателя Наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка Александра Исакова.