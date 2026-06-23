В Перми временно закрыли отделение ЗАГС Свердловского района

Фото: Валентин ДРУЖИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Управление ЗАГС администрации Перми сообщило о временной приостановке работы отделения в Свердловском районе города. Прием посетителей возобновится через да месяца.

Свердловское отделение ЗАГС на Комсомольском пр., 69 закрыто на ремонт с 22 июня по 1 сентября. Начиная с 24 июня прием организуют по адресу: ул. Ленина, 15. Телефоны для справок: 241-11-90, 241-37-77, 241- 03-26, 210-12-28.

На прошлой неделе стало известно о закрытии также на два месяца филиала краевого МФЦ в Индустриальном районе Перми. В центре «Мои Документы» пройдет ремонт.

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