Сотрудники краевого ГУФСИН рискуя жизнью спасли тонущих мать с сыновьями

Фото: ГУФСИН России по пермскому краю

В один из выходных дней друзья-коллеги из краевого ГУФСИН отправились на сплав по Вишере. Проведенный на воде отдых они запомнят на долгие годы. Проявленные мужество и смекалка помогли им спасти тонущих людей.

После завершения маршрута друзья на месте выгрузки разбирали туристическое снаряжение. На берегу с ними находилось около 40-50 туристов из других групп. В какой-то момент мимо них проплыла моторная лодка. Через несколько мгновений ее мотор резко затих, эхом над водой послышались крики. Она из туристок заметила перевернувшуюся лодку с людьми.

Инспектор краевого управления, младший лейтенант Алексей Киршев, его друзья Константин Новых, Дмитрий Иньков и Владимир Машанов бросились в ледяную воду. Рядом с перевернутой лодкой тонула женщина и двое мужчин, которые размахивали руками и захлебывались.

Алексей поплыл к тому, кто находился дальше всех. Мужчина то погружался в воду, то всплывал, пытаясь глотать воздух. Подплывший офицер стал выталкивать его в сторону берега, но сил у самого уже почти не осталось. В один из моментов тонущий начал цепляться за своего спасителя, подминал его меня под себя в воду. Алексей в этот момент пошел на дно и сам чуть не утонул, но панике не поддавался.

«Пока толкал его в сторону берега, казалось сейчас и сам вот-вот утону. Сил уже не было совсем и я изрядно наглотался воды. Течение было сильное. Если бы я отпустил мужчину, потом его было бы не найти. Ближе к берегу нам на подмогу пришел Денис, который вытащил мужчину и помог мне выбраться», – вспоминает Алексей.

На спасенным из воды людям оказали первую медицинскую помощь. Через некоторое они пришли в себя. Оказалось, что это местная жительница и двое ее взрослых сыновей. Проезжая по реке мимо туристов, один из них решил помахать туристам рукой и привстал в лодке. Мужчина потерял равновесие, лодка перевернулась и все трое оказались в воде. От шока и ледяной воды все трое поддались панике и начали тонуть.

Алексей Киршев признался, что только через некоторое время осознал, что вообще произошло. Когда вытаскивали из воды людей, он думал только о том, какая может произойти трагедия для их близких, если они утонут.

Алексею – 37 лет. До службы в уголовно-исполнительной системы он работал в Росгвардии. Вместе с женой воспитывают двоих сыновей двух и пяти лет.

В пресс-службе краевого ГУФСИН России рассказали, что их коллега никогда не оставался равнодушным к чужому горю и проблемам других людей. Служба в погонах и спорт научили его быстро реагировать и находить верные решения в самых экстремальных ситуациях.

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