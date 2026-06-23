В Перми за май убрали свыше 800 незаконных граффити Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается работа по очистке городских объектов от несанкционированных надписей и рисунков. По данным городской административно-технической инспекции, в мае специалисты выявили 926 незаконных граффити, из которых удалось устранить 841.

Контроль за появлением подобных изображений ведется на постоянной основе. Сотрудники инспекции обследуют фасады зданий, различные сооружения и другие городские объекты, фиксируя нарушения и добиваясь их устранения.

Наибольшее количество незаконных рисунков в мае обнаружили в Мотовилихинском районе — 169 случаев. Здесь было ликвидировано 124 изображения. В Свердловском районе выявили 146 граффити, из которых устранили 97.

В Дзержинском районе зафиксировали 126 незаконных рисунков и практически все из них были удалены — устранено 124. В Кировском районе обнаружили 107 изображений, а ликвидировали 132, включая выявленные ранее. В Ленинском районе нашли 99 граффити и убрали 106. В Орджоникидзевском районе выявили 83 нарушения, устранено 79 рисунков. В Индустриальном районе специалисты зафиксировали 79 изображений, а ликвидировали 94, в том числе нанесенные в предыдущие периоды.

С начала текущего года в городе обнаружено более 3,7 тысячи незаконных граффити. За это время удалось удалить свыше 3,1 тысячи рисунков. Чаще всего подобные изображения появляются на фасадах домов, трансформаторных подстанциях, опорах инженерных сетей, ограждениях и гаражах.

В администрации напоминают, что размещать рисунки и надписи на зданиях и сооружениях можно только в специально предусмотренных местах и при согласовании с владельцем объекта. За нанесение граффити в непредназначенных для этого местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для организаций — до 100 тысяч рублей.

Такие же меры ответственности действуют и в случаях, когда незаконные изображения не были удалены в установленный срок.

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