Пермские мужчины почти в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

Фото: пресс-служба МегаФона.

Жители Пермского края поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики МегаФона, чаще всего такой возможностью пользуются мужчины - они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди пермяков самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Весов и Водолеев. На них приходится почти четверть всех подключений в регионе. Больше других текущие возможности устраивают Стрельцов и Раков — они реже других подключают 5G режим.

Рейтинг самых спешащих регионов возглавляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская и Свердловская областей и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. Пермяки находятся в третьей десятке этого рейтинга.

- Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи, — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.