Более 220 ветеранов СВО из Пермского края прошли реабилитацию с начала 2026 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года свыше 220 ветеранов специальной военной операции из Пермского края получили лечение и восстановление в реабилитационных центрах Социального фонда России.

В учреждениях фонда участникам СВО бесплатно предоставляют медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в соответствии с рекомендациями врачей. Ветераны могут самостоятельно выбрать удобные даты поездки, а сотрудники регионального отделения СФР сопровождают их на всех этапах оформления услуг.

С 2026 года ветеранам также доступна новая мера поддержки — оформление бесплатных проездных документов до реабилитационных центров. Благодаря этому демобилизованным военнослужащим не нужно оплачивать поездку из собственных средств и затем обращаться за компенсацией.

Кроме того, Герои России и инвалиды первой группы направляются в реабилитационные центры Социального фонда вне очереди.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru