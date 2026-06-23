В Губахе в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 будут обновлены 200 метров тепловых сетей

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» ведёт планомерную подготовку теплосетевого комплекса города к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026/27 годов. Энергетики уже реализовали часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надёжного и бесперебойного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов города.

- Качественная подготовка к зимнему периоду – это залог стабильного теплоснабжения каждой квартиры. Наш филиал выполняет все обязательства по ремонту и диагностике сетей и оборудования, чтобы обеспечить подачу тепла до каждого дома. Однако равномерное распределение тепла по стоякам и батареям находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ, – прокомментировал заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Полежаев.

В рамках летней ремонтной кампании специалистам предстоит провести гидравлические испытания 50 км тепловых сетей, ревизию оборудования 10 блочно-модульных котельных и 11 центральных тепловых пунктов. Все выявленные в ходе проверок дефекты будут оперативно устранены.

Также планируется отремонтировать 780 метров тепловых сетей. На улицах Ленина и Орджоникидзе 200 метров будут полностью реконструированы – заменены на современные трубы в энергоэффективной изоляции.

Параллельно с работами на магистральных сетях энергетики совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья (ТСЖ) контролируют подготовку внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах. Управляющим организациям рекомендовано провести необходимую регулировку гидравлических и температурных параметров для корректной работы оборудования.

Ход подготовки к отопительному сезону 2026/27 находится на постоянном контроле администрации Губахи. Зона теплоснабжения «Т Плюс» в Губахе включает 217 многоквартирных жилых домов и 28 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 7 детских садов, 4 школы, 10 медицинских учреждений, 4 здания высших и средних специальных учебных заведений, а также 3 учреждения культуры. Компания работает в Губахе с лета 2025 года.