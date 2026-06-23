Товарный знак межвузовского кампуса «Будущее Пармы» зарегистрирован Роспатентом

-

Роспатент официально зарегистрировал товарный знак «Будущее Пармы» по заявке правообладателя — автономной некоммерческой организации «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края».

В организации отмечают, что получение исключительных прав на бренд стало важным этапом в развитии межвузовского кампуса. По словам руководителя дирекции Дмитрия Красильникова, кампус является ключевым проектом региона, который объединяет образовательные программы и научно-технологические разработки вузов Перми.

Он подчеркнул, что проект представляет собой сложную систему с участием разных образовательных и научных структур. Регистрация товарного знака, по его словам, поможет выстроить единый бренд, упорядочить совместные программы восьми вузов и продвигать пермское высшее образование как единую платформу.

Межвузовский кампус создаётся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В его составе планируется построить студенческие общежития гостиничного типа, жильё для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл.

К 2036 году в России планируется сформировать сеть из 40 современных университетских кампусов. Их концепция направлена на создание современной образовательной среды, где будут развиваться обучение, научные исследования, проектная работа и предпринимательство.

В таких кампусах предусмотрены открытые образовательные пространства, современные лаборатории, инженерные и молодёжные центры. Это должно помочь объединить студентов, преподавателей, учёных и индустриальных партнёров для совместной работы и развития науки и технологий.

Финансирование программы осуществляется за счёт федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных средств — включая инвестиции бизнеса и механизмы государственно-частного партнёрства.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru