В Пермском крае отменен режим «Ракетной опасности» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае сняли режим "Ракетной опасности". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, оповещение об угрозе пришло 23 июня в 13.07. Позже объявили о введении режима "Ковер" радиусом в 100 километров, из-за чего был закрыт аэропорт "Большое Савино".

Режим «Ковёр» — это специальный экстренный план, вводимый силами ПВО для закрытия воздушного пространства при обнаружении неопознанных объектов, беспилотников или нарушении границы.

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