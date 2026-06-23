Прокуратура добивается прекращения полномочий председателя Чайковской гордумы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чайковском городском суде продолжается рассмотрение административного иска прокуратуры, которая требует досрочно прекратить его полномочия председателя городской думы Михаила Шубина. Ответчиками по делу выступают сам спикер и представительный орган муниципалитета. Об этом пишет "Ъ-Прикамье".

Поводом для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, Михаил Шубин участвовал в голосовании по вопросам, связанным с пассажирскими перевозками, не сообщив депутатам о своей заинтересованности как учредителя транспортной компании ООО «Механика». В прокуратуре считают, что это может свидетельствовать о нарушении требований антикоррупционного законодательства.

Проверка была организована после обращения депутата Законодательного собрания Пермского края Алексея Наборщикова.

В центре судебного спора находятся решения городской думы, принятые в мае 2025 года. Тогда местные нормативные документы были приведены в соответствие с федеральными требованиями в сфере транспортного обслуживания населения.

Сам Михаил Шубин не согласен с претензиями прокуратуры. Он отметил, что изменения в нормативную базу вносились для исполнения федерального законодательства и были инициированы по предписанию надзорного органа. По его словам, во время принятия решений представители прокуратуры не высказывали замечаний, а вопросы появились лишь спустя год.

Председатель думы подтвердил, что является владельцем транспортного предприятия ООО «Механика», которое обслуживает три городских автобусных маршрута. Кроме того, он руководит компанией «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59». При этом Шубин подчеркивает, что оспариваемые изменения не создавали преимуществ для его бизнеса и распространялись на всех перевозчиков, работающих в Чайковском.

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