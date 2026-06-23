В Пермском крае 13 туристических теплоходов получили разрешение на навигацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает проверку речных судов перед навигационным сезоном 2026 года. По состоянию на 20 июня санитарную экспертизу успешно прошли 128 судов, которым выданы свидетельства, подтверждающие право на плавание.

Среди прошедших проверку оказались 13 туристических теплоходов. Разрешительные документы получили суда «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф.И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин», «Василий Чапаев», «Мамин Сибиряк» и «Александр Фадеев».

Экспертиза проводится на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным для водного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. После успешного прохождения проверки судовладельцам выдаются специальные санитарные свидетельства, необходимые для эксплуатации судов в период навигации.

В Роспотребнадзоре напоминают, что наличие такого документа является обязательным требованием российского законодательства в сфере внутреннего водного транспорта и безопасности судоходства.

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