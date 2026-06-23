Командный дух и безупречная слаженность: прикамские нефтепроводчики успешно дебютировали в гребле на «Драконах»

Фото предоставлено АО "Транснефть - Прикамье".

Работники АО "Транснефть - Прикамье" впервые приняли участие в соревнованиях по гребле на лодках класса «Дракон». Заплывы прошли в акватории р. Камы в рамках летней Спартакиады трудящихся г. Перми.

За победу боролись 18 команд предприятий и организаций города. Для нефтепроводчиков участие в соревнованиях стало дебютом. Отсутствие опыта не помешало команде продемонстрировать боевой настрой, умение работать сообща и уверенно выйти в полуфинал.

В гребле на лодках-драконах самое важное — безупречная слаженность действий. Именно от взаимопонимания и командного духа зависит итоговый результат на дистанции.

«Получили не только опыт, но и массу положительных эмоций. Заезды на «Драконах» стали отличной возможностью проверить силы, укрепить командный дух и открыть новый вид спорта», - отметили нефтепроводчики.