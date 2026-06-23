В Перми на месяц закрыли кафе «Шашлычный дом» из-за санитарных нарушений

Фото: пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми судебные приставы приостановили работу кафе «Шашлычный дом». Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные во время проверки заведения.

Специалисты обнаружили проблемы как при приготовлении блюд, так и при хранении и обработке продуктов. В кафе не было необходимого разделения производственных зон для холодных и горячих блюд, а часть кухонного инвентаря использовалась без обязательной маркировки. Также были зафиксированы нарушения температурного режима хранения продуктов.

Кроме того, помещение кухни не соответствовало требованиям для безопасной обработки пищевого сырья. В санитарных комнатах отсутствовало горячее водоснабжение, а холодная вода поступала из скважины без подтверждения её безопасности для потребителей.

Проверка также показала, что руководство не организовало ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников. Личные вещи работников хранились вместе с рабочей одеждой и обувью, что противоречит установленным нормам.

Суд пришёл к выводу, что выявленные нарушения могут представлять угрозу для здоровья посетителей. Индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении и назначили наказание в виде закрытия кафе на 30 суток.

После поступления исполнительного документа судебные приставы выехали на место и опечатали вход в заведение. Владельца предупредили об ответственности за нарушение требований исполнительного производства. В течение всего срока приостановления деятельности сотрудники службы будут контролировать сохранность пломб.

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