Серебряный призер Олимпиады Илья Карпенков продолжит карьеру в «Парме» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о подписании контракта с центровым Ильей Карпенковым. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два ближайших сезона. Одним из главных достижений баскетболиста стала серебряная медаль Олимпийских игр в Токио.

В пермскую команду баскетболист переходит из «Пари НН», за который выступал с 2024 года. Спортивную карьеру Карпенков начал в детско-юношеской спортивной школе Пятигорска. В возрасте 12 лет он переехал в Московскую область и присоединился к молодежному составу клуба «Химки-2».

Позже спортсмен играл за команду системы «Химки-ДЮБЛ», где провел несколько сезонов — с 2015 по 2019 год. Затем Карпенков защищал цвета клуба «Темп-СУМЗ-УГМК», выступая в Суперлиге и Кубке России.

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