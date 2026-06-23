В Прикамье расследуют незаконную вырубку леса на сумму более полумиллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Частинском округе Пермского края возбуждено уголовное дело после выявления факта незаконной заготовки древесины. Нарушение обнаружили во время проверки, проведенной в районе деревни Шлыки.

По информации краевой прокуратуры, ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 550 тысяч рублей. Вырубка лесных насаждений квалифицирована как совершенная в особо крупном размере.

После завершения проверки собранные материалы были переданы в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело.

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