В Прикамье расследуют незаконную вырубку леса на сумму более полумиллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Частинском округе Пермского края возбуждено уголовное дело после выявления факта незаконной заготовки древесины. Нарушение обнаружили во время проверки, проведенной в районе деревни Шлыки.
По информации краевой прокуратуры, ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 550 тысяч рублей. Вырубка лесных насаждений квалифицирована как совершенная в особо крупном размере.
После завершения проверки собранные материалы были переданы в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело.
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