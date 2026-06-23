Более 390 тысяч жителей Прикамья проголосовали за объекты для благоустройства

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае подвели итоги VI Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор сделали свыше 390 тысяч жителей региона.

На голосование были вынесены 80 проектов из 37 муниципалитетов края. По результатам отбора определены 40 инициатив, которые будут реализованы в 2027 году.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что муниципалитетам необходимо как можно быстрее подготовить проектную документацию и завершить все необходимые закупочные процедуры. Это позволит начать работы сразу после наступления благоприятных погодных условий в следующем году.

В Перми лидером голосования стал парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске. За его обновление проголосовали более 33 тысяч человек. Проект предусматривает ремонт пешеходных дорожек, создание новых зон отдыха, установку скамеек, беседок, навесов и указателей. Также планируется модернизировать детские и спортивные площадки, сделать их доступнее для маломобильных граждан, провести озеленение территории, обновить инженерные коммуникации и установить систему видеонаблюдения.

В Березниках наибольшую поддержку получили сразу два проекта. Первый — благоустройство сквера возле кинотеатра «Авангард», за который проголосовали более 13 тысяч жителей. Второй — обновление общественной территории между домами №87 и №101 по улице Пятилетки, набравшее около 6 тысяч голосов.

В Соликамске победителем стало общественное пространство рядом с торговым центром «Меркурий». Этот проект поддержали около 8 тысяч человек. Здесь планируется обустроить новые тротуары, установить малые архитектурные формы, информационные стенды и провести масштабное озеленение с высадкой деревьев, кустарников и многолетних растений.

Существенную помощь в организации голосования оказали волонтеры. В кампании приняли участие почти 194 тысячи добровольцев, которые рассказывали жителям о проектах, помогали разобраться в процедуре голосования и собирали голоса на массовых мероприятиях, в общественных местах и через цифровые сервисы. Благодаря их работе было собрано около 9,5 миллиона голосов по всей стране, что составило почти 60% от общего результата.

По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, голосование вновь подтвердило свою эффективность как инструмент участия граждан в развитии городов и поселков. Всего по стране в выборе объектов благоустройства приняли участие более 15,8 миллиона человек. Проекты, получившие поддержку жителей, начнут реализовываться уже в следующем году.

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