В Перми продают ресторан грузинской кухни за 5,8 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми выставлен на продажу ресторан грузинской кухни «Сакартвело», расположенный на улице Максима Горького, 58а. Информация о продаже появилась на популярной площадке бесплатных объявлений. Стоимость готового бизнеса составляет 5,8 миллиона рублей.

Заведение занимает помещение площадью 300 квадратных метров и способно одновременно принять до 100 гостей. По словам продавца, около года назад в ресторане был выполнен ремонт, поэтому дополнительных затрат на обновление интерьера новому владельцу не потребуется.

Покупателю обещают передать всю необходимую документацию для ведения бизнеса, включая договоры с поставщиками, технологические карты и рецептуры блюд. Кроме того, действующий коллектив сотрудников готов продолжить работу после смены собственника.

Причиной продажи названа смена направления деятельности владельца. Согласно данным объявления, средняя ежемесячная выручка ресторана достигает 2 миллионов рублей. При этом прибыль оценивается в 500 тысяч рублей в месяц, а расходы составляют около 1,5 миллиона рублей.

Ранее "КП-Пермь" писала, что в городе Березники на продажу выставили действующий боулинг, который сейчас является единственным в населённом пункте, Стоимость бизнеса оценили в 36 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru