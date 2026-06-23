В Пермском крае с 1 июля изменится график движения пригородных поездов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля по 24 октября в Пермском крае временно скорректируют расписание части пригородных электричек. Об этом пишет "Business Class".

На этот период отменяется рейс № 6104 «Пермь II — Голованово», который обычно отправлялся в 9:22. Также поменяется маршрут поезда № 6024: он будет следовать от Краснокамска до Голованово вместо направления до Перми II. Отправление со станции Краснокамск останется ежедневным, в 7:05.

Изменения затронут и другие составы. Так, поезд № 7186 «Пермь II — Чусовская» начнет отправляться на 10 минут позже — в 8:39. При этом у него уберут остановки на нескольких платформах, включая Славяново, Юбилейную, Балмошную, КамГЭС, Банную Гору и станцию Голованово.

Также будут скорректированы расписания поездов № 6105 «Голованово — Пермь II», № 6266/6265 «Кизел — Пермь II», № 6276 «Пермь II — Боковая» и кольцевого маршрута № 6033/6034 «Пермь II — Пермь II». У них изменится время отправления и прибытия — корректировка составит несколько минут.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

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