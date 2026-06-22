Пермский Политех подтвердил уровень подготовки специалистов в сфере ИИ

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Альянс в области искусственного интеллекта представил обновлённый рейтинг российских университетов, оценивающий качество подготовки специалистов по ИИ-направлениям. В исследование вошли 193 вуза из 58 регионов страны, которые были распределены по 13 уровням — от А++ до Е+.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермский Политех) сохранил свои позиции и вновь оказался в группе C.

В рейтинг ежегодно включаются университеты, где реализуются программы бакалавриата и специалитета, связанные с искусственным интеллектом и смежными технологиями.

Оценка проводилась сразу по нескольким направлениям: насколько выпускники востребованы на рынке труда, насколько современные учебные программы, как организована образовательная среда, а также уровень взаимодействия вузов с партнёрами и внешними организациями. При подготовке рейтинга использовались открытые данные Минобрнауки и Минтруда России, а также результаты опроса 140 технологических компаний.

Отмечается, что Пермский Политех удерживает позицию в группе C уже второй год подряд.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков подчеркнул, что стабильное место в рейтинге говорит о соответствии образовательных программ требованиям рынка. По его словам, студенты уже в процессе обучения работают с реальными задачами из отрасли, получают практический опыт и лучше понимают будущую профессию. Это позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к работе и делает их востребованными у работодателей с первого дня трудоустройства.

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