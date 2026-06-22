В Пермском крае у Кунгурской пещеры отозвали лицензию

В Пермском крае у Кунгурской пещеры отвали лицензию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционный суд в Москве 22 июня 2026 года поддержал решение первой инстанции по делу компании ООО «Сталагмит-Экскурс», которая оспаривала действия Роснедра. Речь шла об отзыве лицензии, дававшей право проводить экскурсии в Кунгурская ледяная пещера.

Суд признал, что лицензия была отозвана законно. Основанием стали выявленные нарушения природоохранных требований. В частности, компания без утверждённого проекта и обязательной госэкспертизы пробурила вентиляционную скважину на территории особо охраняемой природной зоны.

Также отмечено, что «Сталагмит-Экскурс» регулярно не передавала в контролирующие органы ежегодные планы по содержанию и сохранению пещеры в надлежащем состоянии.

Нарушения ранее были зафиксированы проверками со стороны регионального Министерства природных ресурсов Пермского края и Росприроднадзора.

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