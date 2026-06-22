Пермячка смогла выиграть суд за баню у администрации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию жительницы Губахинского муниципального округа и отменил решение первой инстанции. Речь шла о споре с местной администрацией по поводу права собственности на баню. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

История началась в 2006 году, когда женщине дали в аренду участок площадью 600 кв. м в Усьвинском сельском поселении для огородничества. Через два года она построила на этом участке баню. В 2012 году тот же участок снова передали ей в аренду уже под индивидуальное жилищное строительство сроком на пять лет.

Позже, в 2016 году, рядом с баней был возведен жилой дом. В 2023 году суд подтвердил право собственности на этот дом. В 2024 году администрация продала женщине часть земли под домом, но участок под баней в сделку не вошел.

После этого владелица обратилась в суд, требуя признать за ней право собственности на баню. Однако суд первой инстанции отказал, указав на отсутствие надлежащей регистрации договоров аренды и на то, что земля изначально предназначалась для огородничества, где строительство объектов капитального характера не предусматривалось.

Женщина обжаловала это решение, и дело рассмотрел Пермский краевой суд. Апелляционная инстанция не согласилась с выводами нижестоящего суда и встала на сторону истца.

Суд отметил, что баня была построена на одном и том же участке, который сначала предоставлялся в аренду для огородничества, а затем — под индивидуальное жилищное строительство в тех же границах. Также было указано, что администрация фактически признала использование участка под жилую застройку, оформив продажу земли под домом.

В результате Пермский краевой суд отменил прежнее решение и удовлетворил иск жительницы, признав ее право собственности на баню.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru