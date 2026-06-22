В Перми выявили 45 безбилетников в общественном транспорте Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в утренние часы пик в микрорайоне Парковый прошла усиленная проверка оплаты проезда. В ходе рейда контролеры обнаружили 45 человек, которые ехали без билета.

Часть нарушителей отказалась предъявить паспорт для оформления протокола и начала конфликтовать с контролерами. Из-за этого их личности пришлось устанавливать с участием полиции. Двух человек доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Пассажирам напоминают, что сегодня можно существенно экономить благодаря проездным и транспортным картам. В Перми действует одна из самых выгодных систем проездных в стране.

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