Специалисты рассказази об опасности от употребления наркотиков

Фото: пресс-служба Минздрава Прикамья

В России проходит Неделя, посвящённая профилактике употребления наркотических средств и информированию о их опасности.

Наркотики — это вещества, которые воздействуют на мозг человека и меняют его восприятие окружающего мира. Их употребление быстро приводит к сильной зависимости, которая называется наркоманией. Это не просто вредная привычка, а тяжёлое заболевание, разрушающее организм, особенно психику.

Специалисты предупреждают: первые попытки употребления часто происходят в подростковом возрасте — уже в 12–13 лет. Обычно это связано с любопытством, желанием «быть как все» или давлением со стороны сверстников. Многие ошибочно считают, что один раз попробовать — не опасно. Но даже единичный опыт может вызвать сильное желание повторить и привести к зависимости.

Со временем у зависимого человека меняются интересы и поведение: появляется апатия, раздражительность, агрессия, ухудшается здоровье. Внешние признаки тоже становятся заметны — портятся зубы, ухудшается состояние кожи, появляется дрожь, снижается концентрация и память.

Психоактивные вещества негативно влияют на психику: могут вызывать тревогу, панические состояния, а в тяжёлых случаях — галлюцинации и бред. Постепенно наркотики перестают приносить удовольствие и становятся лишь способом избежать плохого самочувствия. Жизнь без них кажется человеку невозможной, а мысли сосредоточены только на поиске новой дозы.

Кроме психики, страдают внутренние органы. Особенно сильно повреждается печень, сердце и иммунная система. Из-за использования нестерильных шприцев возрастает риск заражения опасными инфекциями — ВИЧ, гепатитами и сифилисом.

Продолжительность жизни людей, употребляющих наркотики, значительно сокращается. Многие не доживают до 40 лет из-за разрушения организма, передозировок или суицидов. Также зависимость нередко приводит к преступлениям, связанным с поиском денег на наркотики.

Страдают не только сами зависимые, но и их семьи. Дети людей с наркозависимостью часто рождаются с серьёзными нарушениями здоровья и развития.

Распространители наркотиков могут убеждать в их «безопасности», однако за это предусмотрена уголовная ответственность уже с 16 лет. Важно помнить: наркомания — тяжёлое заболевание, которое трудно поддаётся лечению.

Профилактика делится на три уровня: первичную, вторичную и третичную. Первичная направлена на предупреждение первого употребления и формирование у детей и подростков устойчивости к наркотикам. Этим занимаются родители и педагоги.

Вторичная профилактика помогает тем, кто уже пробовал наркотики, не перейти к зависимости. Третичная направлена на поддержку людей с уже сформированной зависимостью и снижение риска повторного употребления после лечения.

Работа с теми, кто никогда не употреблял наркотики, может вестись в школах и семьях. А людям с опытом употребления необходима помощь профессиональных специалистов.

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