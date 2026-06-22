На территории госпиталя для ветеранов войн в Перми высадили сирень

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе пермская редакция «Комсомолки» и один из крупнейших пермских застройщиков «Оникс» высадили в парке реабилитации, который находится на территории краевого клинического госпиталя для ветеранов войн, 60 кустов сирени.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня медицинского работника и 85-летия медучреждения. Начальник госпиталя Алексей Репников поблагодарил всех за добрую инициативу и сказал, что в честь предстоящих праздников наша акция стала особенно знаковой.

- Сегодня мы сделаем это место еще красивее, и это будет большой памятью для нас всех, - сказал Алексей Репников.

Директор по HR девелопера «ОНИКС» Инесса Воронкина в свою очередь сказала, что настоящие застройщики оставляют после себя не только стены домов, но и добрые дела.

- Мы хотим, чтобы территория госпиталя радовала всех своей красотой и уютом. Сирень - это символ памяти, великой Победы и весны. Пусть эти цветущие кусты олицетворяют нашу гордость за защитников всех поколений и дарят всем хорошее настроение, - сказала Инесса Воронкина.

Когда наша сирень расцветет, в парке станет еще красивее. Именно этой яркой детали не хватало зеленому островку госпиталя для полной гармонии.

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