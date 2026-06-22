В Пермском крае отбой режима «Ракетная опасность»

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Краевое министерство территориальной безопасности сообщило об отбое режима «Ракетная опасность». Экстренный режим действовал в регионе 22 июня около двух часов – с 14:33 до 16:13.
Все оперативные службы Прикамья были оповещены и находились в полной готовности.
Режим «Ракетная опасность» является официальным сигналом гражданской обороны. Он предупреждает население о прямой угрозе удара ракетами или БПЛА.
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