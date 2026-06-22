В Березниках выставили на продажу единственный боулинг-центр Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Березники на продажу выставили действующий боулинг, который сейчас является единственным в населённом пункте. Объявление появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Объект расположен в торговом центре «Миллениум». Площадь помещения составляет около 800 квадратных метров. Внутри оборудовано восемь дорожек для игры.

Стоимость бизнеса оценена в 36 миллионов рублей. Сейчас в боулинг-центре работают 24 сотрудника, также там действует прокат обуви и работает кафе для посетителей.

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