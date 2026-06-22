В Перми второй этап реконструкции шоссе Космонавтов начнет «Мостоотряд №123»

Проектная документация: Министерство транспорта Пермского края

Краевые власти подвели итоги конкурса выполнение второго этапа реконструкции ш. Космонавтов в Перми. АО «Уралмостострой» по завершении первого этапа продолжит дальнейшую работу в рамках проекта. На объект выйдет пермский филиал «Мостоотряд №123».

В рамках первого этапа предстоит завершить работы по переустройству инженерных коммуникаций, построить дождевую канализацию и очистные сооружения, автомобильную дорогу и мост через реку Мулянку.

Общая протяженность участка ш. Космонавтов составит более 1,6 км основного хода. Дополнительно проект включит реконструкцию пересечения шоссе с улицами Оверятской и Промышленной протяженностью 284 метра, а также строительство съездов и примыканий.

Дорожные строители также возведут новый двухпролетный мост через Мулянку длиной 61,4 метра с разделением транспортных потоков. Мостовое сооружение включит центральную часть с двумя полосами движения в каждом направлении и боковые проезды с дополнительными полосами и тротуарами для пешеходов.

Второй этап реконструкции ш. Космонавтов предусматривает строительство путепровода на ш. Космонавтов в районе пересечения с ул. Оверятской протяженностью около 100 метров. Движение организуют также по две полосы в каждом направлении.

В рамках обустройства территории подрядчик оборудует два пешеходных перехода – в районе школы №107 и у дома №166. Длина тоннельных частей переходов составит 44 и 50 метров соответственно. Проект также включает возведение подпорных стен общей протяженностью около 750 м.

«Завершить работы по второму этапу планируется до конца 2029 года», – сообщил краевой Минтранс.

Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Наибольшие финансовые вложения потребуют подготовительные работы и укладка дорожной одежды, строительство моста.

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