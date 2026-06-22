Коми-пермяцкая плясовая песня стала частью всероссийского фолк-проекта

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальный лейбл «ON Лейбл» представил проект «Источник. Новое звучание традиции». Всероссийский фолк-проект создан при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в Год единства народов России. Он направлен на поддержку молодых музыкантов, чье творчество опирается на традиционную культуру регионов России. Лейбл входит в холдинг ON Медиа и Группу компаний МТС.

В рамках проекта выходят восемь песен и клипов на языках народов России – русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском и чувашском. Песню на коми-пермяцком языке исполнит группа OYME.

В период с 10 июня по 27 июля каждую неделю будут выходить по одному синглу проекта. Все восемь треков опубликуют на всех музыкальных стримингах и собраны в отдельный плейлист. Проект стартовал 10 июня с выхода совместного трека и клипа «Веснянка» артистов из Липецка и Санкт-Петербурга MATANYA и Oligarkh.

Музыкальный коллектив OYME (в переводе с эрзянского — «душа») создает прогрессивную world music на стыке традиционного финно-угорского фольклора и современной электроники. Основу музыкального стиля группы составляет аутентичное многоголосие и плачи эрзян, мокшан и шокшан, собранные участниками в ходе реальных этнографических экспедиций по деревням Мордовии. Народные напевы и обрядовые сюжеты обрамлены в современные аранжировки с элементами поп-фолка, эмбиента и рока. У OYME есть записи с легендарными французскими этно-электронщиками Deep Forest.

Для проекта OYME выбрали коми-пермяцкую плясовую песню «Ё-ко-ко-ко» – легкую бытовую традицию о природе, любви к жизни и близкому человеку. Это не реконструкция, а стилизация: народный напев получает актуальное звучание, понятное молодому поколению.

В продолжение проекта книжный сервис «КИОН Строки» (входит в Группу компаний МТС) выпустит сборник «Песни земли». Его выход в свет намечен на сентябрь. Сборник включит семь новелл российских авторов, вдохновленных мифами и легендами народов России.

Новеллу по мотивам коми-пермяцких мифов и легенд напишет писательница Мария Воробьи. Аудио- и электронные версии новелл начнут выходить раз в неделю. В бумаге сборник выйдет в октябре в издательстве «Полынь».

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