В аэропорту Перми отменили прилет и вылет московских авиарейсов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация 22 июня ввела временные ограничения на прилет и выпуск воздушных судов в аэропортах Московского региона. Ограничения стали причиной изменений в расписании Международного аэропорта «Пермь».

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменено прилет в Пермь авиарейсов FV 6591Москва в 07:05 и СУ 1200 в 12:40. Отменен обратный вылет из Перми в Москву: FV 6592 – в 07:55, СУ 1201 – в 13:30.

Также задерживается прилет авиарейса ДР 365 из Сочи – с 05:10 до 12:04.

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