Следственный комитет РФ взял на контроль травмирование зацепера в Перми

Фото: Центральное МСУТ СК России

Центральное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Перми. Инцидент произошел 21 июня в Перми на станции «Молодежная» Свердловской железной дороги.

Несовершеннолетний житель Перми пострадал во время зацепинга. Одиннадцатилетний зацепер сорвался с электропоезда. Подросток остался жив и получил серьезную травму ноги. Его госпитализировали в больницу.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия на транспорте. По предварительной информации, подросток получил травму при попытке проезда на выступающих частях подвижного состава.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, опрофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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