В Перми скорректировали расписание движения двух автобусных маршрутов

Фото: Департамент транспорта администрации города Перми

Городской департамент транспорта сообщил о корректировке с 22 июня расписания движения двух автобусных маршрутов. Изменения затронули маршруты №60 и №15.

На автобусном маршруте №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» скорректируют время отправлений по будням и выходным в течение дня.

На автобусном маршруте №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» продлят одно направление с остановки «ДДК им. Кирова» до остановки «Южная» в период с 14:00 до 15:00. Вдвое увеличат количество отправлений от остановки «Южная» с 15:00 до 16:00.

Ранее с 20 июня на автобусном маршруте №10 «М/р Садовый – м/р Нагорный» увеличили количество рейсов в будни в связи с увеличением пассажиропотока. На маршруте №71 «Ул. Анвара Гатаулина – сквер им. Решетникова» скорректировали расписание движения по будням и выходным в связи с дорожной обстановкой.

Трамвайный маршрут №7 «Пермь-2 – ВРЗ» изменил время отправлений с 19:00 до 20:00 по выходным. Изменения ввели по просьбам пассажиров.

На прошлой неделе с 17 июня в Перми на ремонт закрыли трамвайное движение на участке ул. Куйбышева. Движение трамваев компенсирует автобусный маршрут №72 «Ул. Анвара Гатаулина – Автовокзал».

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